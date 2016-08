Warszawa będzie finansowym sercem Europy? Morawiecki wybiera się ze specmisją do londyńskiego City

Jak podaje dziennik Financial Times, Mateusz Morawiecki chce przyciągnąć do Warszawy najważniejsze instytucje finansowe świata, które po Brexicie planują opuścić Wielką Brytanię. Rozmowy w tym zakresie polski minister rozwoju będzie w czwartek prowadził w londyńskim City.

Mateusz Morawiecki chce przyciągnąć do Polski banki i instytucje finansowe, które dotychczas stacjonowały w londyńskim City. Do rywalizacji z Warszawą stanęły już w tym zakresie takie miasta jak Frankfurt, Paryż czy Amsterdam, ale Polska wcale nie jest w tym zacnym gronie bez szans, ponieważ nad Wisłą działa już wiele dużych firm i banków. Warszawa mogłaby przejąć przede wszystkim sprawy związane z administracją, operacjami finansowymi i kadrami, a zatem usługi z zakresu tzw. middle-office i back-office.

W dzienniku Financial Times czytamy, że Mateusz Morawiecki ma już zaplanowane spotkania z kadrą kierowniczą banków UBS, Royal Bank of Scotland, Barclays, Citibank, BNP Paribas i Credit Suisse. Poza tym minister rozwoju porozmawia też z przedstawicielami funduszy inwestycyjnych, takich jak Schroders, BlackRock i Pimco. FT zwraca również uwagę na fakt, że Morawiecki jest byłym prezesem Banku BZ WBK, który od paru lat należy do hiszpańskiego giganta Banku Santander.

Minister Morawiecki jest przed spotkaniem z menedżerami z City pełen optymizmu. – Chcemy przyciągnąć do Polski inwestorów. Ponieważ Polska nie jest członkiem strefy euro, więc trudno będzie przyciągnąć największe banki z ich częścią sprzedażową. Natomiast na pewno nie jesteśmy pozbawieni szans jeśli chodzi o przyciągnięcie ciekawych inwestorów do funkcji rozwojowych, takich jak zarządzanie ryzykiem czy zarządzanie informatykami, danymi. To są ważne i wysokie funkcje korporacyjne – powiedział Morawiecki w ostatnim wywiadzie dla TVN24.

A co Polska może zaoferować instytucjom finansowym stacjonującym obecnie w City? Morawiecki podaje tu przede wszystkim doskonale wykształconych pracowników, liczne zachęty finansowe (np. w postaci dotacji na szkolenia nowych pracowników) oraz dostosowanie programów studiów wyższych do potrzeb tychże instytucji.