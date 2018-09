10-latka przekonała firmę Kellogg's do zmiany hasła na opakowaniu płatków śniadaniowych. Uznała je za... seksistowskie!

Fot. Getty

„Ulepszona receptura. Kochane przez dzieci, uznane przez mamy” - właśnie to hasło na nowych opakowaniach czekoladowych płatków śniadaniowych Kellogg's skłoniło 10-letnią Brytyjkę do działania. Dziewczynka uznała, że hasło jest seksistowskie i nie bierze pod uwagę, że ojcowie często w równym stopniu, co mamy, opiekują się dziećmi i przygotowują dla nich posiłki.

Poruszona niestosownym hasłem firmy Kellogg's 10-latka postanowiła napisać list, w którym przedstawiła powody swojego niezadowolenia. - „Zobaczyłam to na opakowaniu płatków śniadaniowych, gdy mojej mamy nie było w domu i gdy byłam tylko z tatą. To dało mi do myślenia, że ojcowie również powinni być włączeni, ponieważ oni też są ważni. Także niektóre dzieci nie mają mamy i może im być z tego powodu przykro – w takich słowach zaczęła swój list 10-latka z Bournemouth (Dorset).

- Mam wrażenie, że to hasło jest seksistowskie, mężczyźni również potrafią zrobić śniadanie. Mój tata robi to dla mnie bardzo często, moja mama nierzadko jest poza domem i nie zawsze może mi zrobić śniadanie. Zamiast tego zaleciłabym zamieszczenie w haśle słowo „rodzice” albo „opiekunowie”, zamiast „mamy”. To byłaby tylko mała zmiana. W dzisiejszym świecie nie możemy polegać jedynie na kobietach – dodała.

Rodzice Hannah-Marie twierdzą, że cała inicjatywa wyszła wyłącznie od ich córki i że oni pomogli jej tylko znaleźć adres firmy oraz wysłać list. Ku zdumieniu całej rodziny, Kellogg's pozytywnie odpowiedział na propozycję 10-latki i, uznając jej racje, obiecał zmianę hasła na nowych pudełkach.