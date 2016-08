10 kosmetycznych trików, które musisz poznać!

Make-up jest sztuką, którą większość kobiet marzy, by opanować do perfekcji. Wiele z nas uczy się jej na własną rękę metodą prób i błędów by w końcu uzyskań najlepszy dla siebie wynik i by ukryć wszelkie niedoskonałości.

Jednak wiele z nas nie zna wszystkich kosmetyczno-urodowych sekretów i trików. Oto 10 najważniejszych zasad i trików dotyczących makijażu, które musisz poznać:

1. Dbaj o swoje pędzle

Dobrej jakości pędzel może przetrwać lata. Żeby utrzymać go w lepszej kondycji pamiętaj o tych kilku prostych zasadach. Po pierwsze nie zostawiaj swoich pędzli brudnych z resztkami kosmetyku, który właśnie używałaś. Może to doprowadzić do zniszczenia włosia. Myj pędzle regularnie używając np. szamponu. Pozwól im wyschnąć naturalnie pozostawiając na papierowym ręczniku. Nie stawiaj ich pionowo ponieważ ściekająca woda może je trwale uszkodzić.

2. Nie rób drugi raz makijażu, odśwież go!

Nie ma takiej potrzeby by usuwać i robić raz jeszcze makijaż jeśli planujesz gdzieś wyjść wieczorem. By usunąć tłustą warstwę, która zgromadziła się na twarzy i odświeżyć buzię, użyj niewielką ilość toniku i przetrzyj nim przy pomocy chusteczki problematyczne miejsca. Następnie nałóż puder by uzyskać aksamitny wygląd skóry.

3. Unikaj drogich peelingów do ciała

Nie musisz wydawać mnóstwa pieniędzy na tego typu kosmetyki. Możesz sprawić, że twoja skóra będzie gładka i delikatna bez wychodzenia z domu i wydawania pieniędzy robiąc swoją własną pastę do peelingu. Użyj 4 łyżek cukru lub soli i 3 łyżki oliwy z oliwek. Możesz także dodać kilka kropel olejku z lawendy czy grejpfruta. Przed prysznicem wymasuj ciało przygotowaną pastą, a następnie spłucz ciepłą wodą.

